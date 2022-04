Red een plant van de composthoop: onze Groenman trekt door Vlaanderen op zoek gratis planten

Is geld uitgeven aan planten niet jouw ding? Er zijn mogelijkheden om je huis en tuin toch perfect groen te kleuren. Altijd zijn er tuin- en plantenliefhebbers die meer kweken dan hun eigen tuin of huis aankan en die de planten die ze op overschot hebben absoluut van de composthoop willen reden. Dat ze er graag wat voor in de plaats willen, anders dan geld, is logisch. Scharrel dus die spontane zaailingen uit je eigen tuin bij elkaar!

1. Plantenruildagen

© MV

Op plantenruildagen kan je niets met geld doen! Tenzij voor een koffie of biertje terwijl keuvelt met andere bezoekers/standhouders. Alle planten, van bodembedekker tot boom, kruiden, kamerplanten, zaailingen van groenten en ook zaden en stekken worden er geruild. Zorg dat je een eigen pakketje planten, stekken of zaden mee heb en voorzie in elk geval in de nodige dozen, kisten of zakken om met nieuw plantmateriaal naar huis te gaan. Maak je geen zorgen over wat je zelf meeneemt. Vaak zoeken anderen net naar de planten die jij hebt. Vaak is het ook zo dat mensen al wat blij zijn dat de planten die zij hebben meegebracht een nieuwe thuis krijgen.

Wil je zelf als standhouder planten ruilen, neem dan vooraf contact op met de organisatoren.

• Zondag 10 april, 10 – 13 uur: Plantenruildag VELT Brasschaat, Velttuin Bergstraat 9, Brasschaat

Informatie: Velt Brasschaat, veltbrasschaat@gmail.com

• Paasmaandag 18 april, 9 – 16 uur: Planten- en zadenruilbeurs, Van Hauwermeirsmolen Watermolenstraat 64, Wetteren

Informatie: Velt Wetteren, veltwetteren@gmail.com

• Zaterdag 23 april, 14 – 16 uur: 16de Plantenruildag Velt Voorkempen, Samentuin DeVeldstraat Zoersel

Informatie: Velt Voorkempen, nieuws.voorkempen@velt.nu

• Zaterdag 23 april, 10 – 12 uur: Plantenruildag, Heempark, Genk

Informatie: Velt Genk, jelle1_segers@hotmail.com

• Zondag 24 april, 9 – 17 uur: Plantendag Landelijke Gilde Diepenbeek, Voetbalveld Zavelstraat, Diepenbeek

Informatie: Jansroland@hotmail.com

• Zaterdag 30 april, 9.30 – 12 uur: Ruildag Tuinhier Koersel, Zaal Cor, Klarinetstraat 26, 3582 Beringen

Informatie: Tuinhier Koersel, info@tuinhierkoersel.be

• Zondag 1 mei, 10 – 13 uur: Planten- en zadenmarkt Ecomarkt 2022, CC Het Centrum, Dorp 22, Nazareth

Informatie: Velt Scheldevallei, luc-de-clercq@telenet.be

• Zondag 8 mei, 10 - 18 uur, Plantenruilbeurs van NEC Gemeente Beveren i.s.m. Hortus ter Saksen, Hof te Saksen te Beveren.

Informatie: christa.maes@beveren.be

• Vrijdag 22 mei 2022, 19 – 20 uur: Plantenruil Tuinhier Gontrode-Melle, parking van het GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94, Gontrode

Informatie: Tuinhier Gontrode-Melle, debaets.johan@telenet.be

2. Ruilen via het internet

© MV

Wat fysiek kan, kan ook digitaal. Getuige de vele facebookgroepen die koppelaar spelen tussen mensen die plantjes hebben en plantjes zoeken.

Heb je zelf plantjes, zaden, stekken, zelfs bloempotten in overschot, maak er dan een duidelijke foto van en vermeld welk plantje je graag in ruil wilt. Is er een match dan spreek je via privéberichten (pb/dm) af waar en wanneer de ruil plaatsvindt. Focus ook hier op de echte ‘ruilgroepen’, er zijn namelijk ook initiatieven die zich richten op verkoop of verkoop tolereren.

• Planten ruilen Brugge, 1.900, groep

• Planten ruilen Brussel, 3.300 leden, openbaar

• Planten ruilen Gent, 8,6 d. leden, groep

• Planten ruilen Hasselt, 1.100 leden, openbaar

• Planten ruilen regio Oudenaarde & omstreken, 226 leden, openbaar

• Planten ruilen Roeselare 718 leden, openbaar

• Planten ruilen Westhoek, 203 leden, openbaar

• Zaden ruilen, 4.400 leden, groep, (soms ook stekmateriaal in aanbieding)

• Tuinadvies laat u via zijn Digituin ruimer gaan en planten, zaden of andere tuinartikelen ruilen met tuiniers over heel België en Nederland. Er staan al meer dan 150 items op de ruillijst en de lijst blijft groeien. Zelf ruilitems toevoegen of de ruillijst bekijken is mogelijk. In sommige gevallen kan u zelf gratis zaadjes of planten ontvangen. www.tuinadvies.be/artikels/planten_zaden_ruilen

• Gratis planten Groep, 13.000 leden, groep zet niet zozeer in op ruilen, maar faciliteert het onderling en gratis doorgeven van plantjes, stekjes, zaden en materiaal voor tuinieren

3. Zadenbib

Een zadenbib werkt bijna net zo als een gewone bibliotheek. Je leent er iets, zaden in dit geval, en op het einde van het jaar geef je zelf geoogste zaden in ruil. Liefst van al mooi verpakt en met naam en toenaam, jaar van oogst en nog wat extra dingen waar de volgende lener baat bij heeft. In de meeste zadenbibs wordt gefocust op zaden van eetbare planten, medicinale planten, sierplanten en bloemen. Soms staat er een maximum op het aantal zakjes zaden dat je kan ontlenen

Vaak zijn de zadenbibs ondergebracht in de bibliotheek. Vraag er dus naar de volgende keer dat je boeken ontleent. Lijsten van zadenbibs vind je ook via www.mijntuin.org/seed-libraries/all (een zestigtal verspreid over Vlaanderen), antwerpen.bibliotheek.be/zadenbib-voor-groene-vingers (acht in de regio Antwerpen) en www.vgc.be/publicaties/cultuur/zadenbib voor Brussel en de rand.

4. Stekjes- en plantenkastjes

Naar het voorbeeld van boekenruilkastjes schieten ook stekjes- en plantenkastjes uit de grond. Vaak gaat het over puur particuliere initiatieven en wordt gerekend op de eerlijkheid van mensen om effectief plantjes of stekjes te ruilen, niet zomaar aan de haal te gaan met een of zelfs alle planten en vanzelfsprekend niets te vernielen. Zoek ze vooral in eigen buurt of start een eigen kastje!

• Ieper, Stekjesplekje, Poperingseweg 30 en Brugseweg 271

• Ingelmunster, Stekjesbieb Lammekensknokstraat 44, kast met allerlei plantjes en stekjes om te ruilen

• Ledegem, Siens Stekjeskast, Kortwagenstraat, focus op kamerplanten

• Rumbeke, Planten- en stekjeskast, Ange Angillisstraat 3, ruilen of een donatie voor nieuwe stekjes

• Zie ook ‘stekjesroute’ op facebook (10.700 leden, groep)

5. Plantenasiel

Noem een plantenasiel gerust een depot voor overbodige, zelfs verwaarloosde kamerplanten. Vaak krijgen ze in het asiel de nodige tijd én verzorging om op krachten komen voor ze een nieuwe thuis krijgen. Soms kan je er een plant gratis adopteren, een andere keer wordt je een (vrije) bijdrage gevraagd. Naast het redden van planten is een andere belangrijke doelstelling: iedereen recht geven op groen in huis.

• Antwerpen, Plantenasiel Antwerpen, naast passage in het asiel ook rechtstreekse adoptie na publicatie op facebook, gratis maar bijdrage mag, zie facebook en plantenasielantwerpen@hotmail.com

• Genk, Plantenasiel Genk, er wordt een kleine bijdrage gevraagd bij elke plant, zie facebook @dontleafus en www.heempark.be/plantenasiel

• Gent, DéKachePot: vrije bijdrage, bezoek op afspraak, zie facebook en dekachepot@gmail.com

• Mol, PlantAardig, met medewerking van het Technisch Instituut Mol en de bibliotheek in De Kruierie, zie facebook en plantaardig@pimpernieuw.be

• Moorslede, Plantenasiel De Aster, geïntegreerd in het SBSO Sterrebos, www.tersterre.be/web/de-aster-plantenasiel/ of facebook

• Wilsele, Plants en Pots, naast plantenasiel ook plantenoppas voor Leuven en omgeving, plants.pots.leuven@gmail.com