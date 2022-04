Paasvakantie start met Buitenspeeldag in Beringen

Er werd gestart om 13 uur, met onder andere de feestelijke opening van de speeltuin aan Koersels Kapelleke met het trommelkorps van Chiro Koersel en het einde was voorzien om 16.30 uur. In de speeltuin van Koersel Kapelleke stond een stand waar de kinderen konden stemmen voor de mascotte van kindvriendelijke stad. Verspreid over vijf locaties doorheen de stad konden kinderen gratis van een uitgebreid spelaanbod genieten, aangevuld met tal van workshops. Meespelen kon in de speeltuin van Koersels Kapelleke, de Avonturenberg, het skatepark, de Paalse Plas en het park van Beverlo. “Door de locaties en activiteiten te spreiden, kreeg elk kind de mogelijkheid om dicht in de buurt buiten te gaan spelen. De locaties maakten we dit jaar op een speelse manier één voor één bekend via een zoektocht op sociale media. Met een leuk spelpakketje als beloning voor de beste speurders", aldus schepen De Weyer.