Veertig stenen paaseitjes verstopt in Gerhoeven

Van 2 tot 17 april kan je aan Alpaca Pachmana in de Hoefkensstraat vertrekken voor de gratis wandeling 'De Paashaas is verdwenen' van 2,2 km langs het Hamse routenetwerk. Onderweg kom je zeven borden tegen met QR-codes. Als je deze codes scant, hoor je telkens een audiofragment van een leuk paasverhaal, ingelezen door Saartje Vandendriessche. Je kan kiezen uit twee verschillende verhalen: eentje voor min 8-jarigen en eentje voor plus 8-jarigen.KWB Kwaadmechelen stelde de vraag aan de buren op de route of ze een kartonnen ei in hun tuin mochten hangen. In 19 tuinen vind je eitjes met woorden erop. Maar samen ze toverden ook stenen om tot paaseitjes. Deze verstopten de kinderen over de gehele route. Bedoeling is dat kinderen deze zoeken en herleggen onderweg, zo kunnen andere kinderen ze ook zoeken en blijven verstoppen.De wandeling is gratis en je start wanneer je maar wil. Je hoeft je niet in te schrijven. Onderweg kom je ook twee picknickplekken tegen. Op een bepaald moment moet je een trapje op richting kanaal, wat het voor de buggy iets moeilijker toegankelijk maakt.