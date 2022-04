Geen verrassingen op de slotspeeldag van de reguliere fase van de Top Division Women (eerste klasse vrouwen). Woensdag beginnen de kwartfinales van de play-offs (best of three). Leider Castors Braine (19 op 20) en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen (17 op 20), dat als tweede eindigde, zijn de favorieten richting titel.