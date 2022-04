Aangeslagen president Zelenski bezoekt Boetsja na ‘slachting’ door Russische leger

“Elke dag wanneer onze strijders gebieden binnengaan en heroveren, ziet u wat er gebeurt”, zei Zelenski maandag. De president was gehuld in een kogelwerend vest en vergezeld door zwaar bewapende soldaten.

Zelenski was duidelijk aangeslagen door al de gruwel die hij in Boetsja, een voorstadje van hoofdstad Kiev, te zien kreeg. Huizen en flatgebouwen zijn er vernield. Overal liggen doden in de straten. Zeleknski richtte zich gisteren op tv al tot de moeders van de soldaten en noemde de daders ‘smeerlappen’.

Hij sprak maandag met getuigen en met slachtoffers van de gruwel. Vrouwen vertelden over hoe ze verkracht werden door Russische militairen.

Iemand getuigde: “Vijf mannen werden opgepakt. De soldaten dwongen hen om te knielen naast de weg. Daarna trokken ze hun T-shirts over hun hoofd. Een man werd vanachter in het hoofd geschoten. De vrouwen die alles zagen gebeuren, schreeuwden. De andere vier zaten nog steeds op hun knieën. De bevelhebber zei tegen hen: Maak jullie geen zorgen. Jullie zijn allemaal normaal, die is vuil. We zijn hier om jullie te reinigen van het vuil.”

Volgens de burgemeester van Boetsja, Analoly Fedoroek, werden al 280 lichamen begraven in een massagraf. “In sommige straten zien we vijftien tot twintig doden liggen, maar wie weet hoeveel slachtoffers we nog gaan vinden op binnenplaatsen en achter omheiningen. Velen doden zijn gekneveld.”

Maar het Russische ministerie van Defensie ontkent stellig dat hun troepen burgers zouden hebben gedood in Boetsja. Ze beweerden dat de beelden van de slachtoffers in de straten fake news zijn en klopten zich zelfs op de borst: het Russische leger zou 452 ton aan humanitaire hulp verdeeld hebben in de regio. Getuigen ter plaatse spreken nochtans van pure ontbering zonder enige toegang tot noodzakelijke levensmiddelen tijdens de bezetting.

Russische troepen zou nu ook zelf humanitaire transporten plunderen omdat de militairen uitgehongerd zijn.

