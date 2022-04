De poules zijn bekend: 3X3 Belgian Lions treffen onder meer Verenigde Staten op WK in Antwerpen

De groepen van het 3X3 WK in Antwerpen (Groenplaats) zijn gekend. De 3X3 Lions zitten in poule B met onder meer de Verenigde Staten, de 3X3 Cats in poule C met onder meer Polen.

Het 3X3 basketbal voor vrouwen en mannen gaat van 21 tot 26 juni in Antwerpen door. De 3X3 Lions en Cats zijn als gastland rechtstreeks geplaatst voor dit WK. De 3X3 Lions, met hofleverancier Team Antwerp en spelers als Thibaut Vervoort, Raf Bogaert en Nick Celis, staan na onder meer de vierde plaats vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio op de vierde plaats op de FIBA Ranking. Zij zitten op het WK in Antwerpen in poule B met naast de Verenigde Staten (FIBA 5) ook nog Oostenrijk (FIBA 13), Egypte (FIBA 18) en nog een ploeg die door FIBA moet worden aangeduid.

Van de vier poules zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale. De nummers 2 en 3 van elke groep speelt de play-in 1/8ste finale.

Cats treffen Mongolië, Egypte en Polen

Bij de vrouwen wordt dezelfde formule gehanteerd. De 3X3 Cats, het nummer 39 van de wereld, zit in poule C met Mongolië (FIBA 7), Egypte (FIBA 13), Polen (FIBA 3) en Dominicaanse Republiek (FIBA 22). Net als de 3X3 Lions kijken de 3X3 Cats met veel ambitie richting het WK. Ook zij ambiëren in eigen land een stek op het podium.

Na het besluit van de FIBA over Russische teams en de vergadering van de centrale raad van bestuur van de FIBA op 25 maart, is er in elke categorie een team “Te bepalen” (TBD). De centrale raad van FIBA zal eerstdaags beslissen welke teams zullen deelnemen aan de Crelan FIBA 3x3 World Cup 2022 in Antwerpen.

Op de Groenplaats in Antwerpen wordt een tijdelijk stadion opgetrokken dat plaats biedt aan 1.800 toeschouwers. De toegang tot het 3X3 WL is gratis, maar wie vooraf zeker wil zijn van zijn zitje, zal voor 7 euro een ticket kunnen reserveren, inclusief 2 drankbonnetjes.