Louis C.K. wint Grammy Award voor comedyshow over eigen seksueel wangedrag

Eén van de opvallendste winnaars van de Grammy Awards was Louis C.K. (54). Met zijn comedy-album Sincerely, Louis C.K., waarin hij terugblikt op het seksueel wangedrag waarvan hij beschuldigd werd, sleepte hij de prijs voor beste comedy-album in de wacht. En daar is niet iedereen gelukkig mee.

Toen C.K. vorig jaar genomineerd werd, klonk er al kritiek. De comedian werd in 2017 immers beschuldigd van seksuele intimidatie. Zo verklaarden vijf vrouwen dat hij voor hun ogen gemasturbeerd zou hebben. C.K. ontkende niet en toonde in een publiek statement berouw. Het voorval kostte hem enkele rollen en een deal met Netflix, maar na een tijdje keerde hij toch terug naar het podium.

In Sincerely, Louis C.K. gaat de komiek het onderwerp niet uit de weg. “Hoe waren de afgelopen paar jaren voor jou? Nog iemand die wereldwijd in nesten is geraakt?” is de allereerste grap. De special kreeg gemengde reacties, en ook nu is lang niet iedereen akkoord met de winst. “Heel erg bedankt aan de industrie om er opnieuw te vertellen dat slachtoffers er niet toe doen”, schrijft comedian Sarah Anne Masse. “Iedereen heeft een hekel aan vrouwen”, klonk het bij comedian Jen Kirkman.