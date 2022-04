Bernd Stassen: “Die invalbeurt in Londerzeel was het mooiste verjaardagscadeau dat ik me kon wensen.” — © Tom Palmaers

Belisia-spits Bernd Stassen viel zaterdagavond in Londerzeel in voor de geblesseerde Lathouwers. Het waren zijn eerste minuten in het A-team na zeven maanden blessureleed, net op de dag dat hij 21 werd. “Ik kon me geen mooier verjaardagscadeau wensen.”