Thomas Driessen: “Beide letsels hebben niets met elkaar te maken. Eerst was het mijn rechterbeen en nu links. Dit is gewoon brute pech.” — © Serge Minten

Voor Thomas Driessen van KVK Beringen is het seizoen afgelopen. De 25-jarige Beringenaar, die eerder al twee maanden out was met een knieblessure, heeft de ligamenten van de linkerenkel gescheurd. “Mentaal is dat erg zwaar, maar ik ben een doorzetter”, reageert Driessen.