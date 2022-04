Cian Uijtdebroeks debuteert zondag in de Amstel Gold Race om te leren hoe je zo’n klassieker rijdt

Niet dat de Duitse WorldTourploeg wat verwacht van de 19-jarige tweetalige Luikenaar uit Abolens, maar hij start er om te leren en in functie van later.

Uijtdebroeks liet al een flits van zijn klasse zien in de Challenge Mallorca, de Per Sempre Alfredo (zevende) en bewees in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali dat hij bergop een talent is. Hij pakte in de zwaarste ritten van de Italiaanse rittenkoers een zevende en een achtste plaats. Toen hij letterlijk uitviel in de slotrit, stond hij zevende in de stand, een plaats die hij normaal niet zou kwijtspelen, maar hij viel op een rotonde op zijn gezicht en diende gehecht te worden.

Uijtdebroeks rijdt na de Amstel Gold Race de Tour of the Alps (18-22 april), een rittenkoers die voor veel renners de eerste opstap is naar de Giro. Hij rijdt er in dienst van Wilco Kelderman. (hc)