Eerste brocanteriemarkt van dit jaar kent koude aftrap

Charly Lenaerts, die deze markt al 21 jaar promoot en in goede banen leidt, zegt : “Deze markt vindt elke zaterdag van 7 tot 13 uur plaats en dit vanaf april tot eind oktober. Zowel particuliere als professionele verkopers kunnen hier terecht vanaf 6 uur wanneer de standplaatsen worden toegewezen. Bij goed noteren we meer dan honderd standhouders met antiek, brocante en curiosa present. Vandaag staan hier helaas maar een 50-tal standen opgesteld maar deze halvering is louter en alleen aan het gure weer te wijten." Geïnteresseerden die meer informatie wensen over bv. welke voorwerpen er mogen verkocht worden, kunnen Charly telefoneren op 0496 58 74 02 of mailen naar charly.lenaerts@skynet.be