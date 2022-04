Vijftiger riskeert 2 jaar omdat hij buurman duw geeft: “Met hoofd op kassei gevallen”

Op 24 juni 2018 liep een burenruzie compleet uit de hand. De vijftiger was eerder ingetrokken bij zijn moeder (86) nadat hij in een echtscheiding beland was. Maar de man hield het volgens de buren niet altijd even rustig. De dag eerder stuurde de buurman daarom een berichtje naar de moeder van de beklaagde, om te vragen of de man zijn muziek stiller kon zetten. “De twee kleine kindjes van mijn cliënt konden op die manier niet slapen. Hij kreeg echter de boodschap van de moeder van de man dat ze weinig impact heeft op haar zoon.”

Kassei

De dag later kwam het uiteindelijk tot een confrontatie tussen de vijftiger en de buurman. “De beklaagde begon zijn buurman te duwen en hij riep dat hij zijn moeder niet mocht lastigvallen. Hij dreigde om de man op zijn gezicht te slaan. Toen hij hem uiteindelijk een duw gaf, viel het slachtoffer achterover, met zijn hoofd op een kassei”, aldus de aanklager die twee jaar cel, eventueel met probatie-uitstel, vraagt. Volgens de deskundige is er een blijvende ongeschiktheid. Het slachtoffer vraagt hiervoor een schadevergoeding.

Vrijspraak

“Ik vind het overdreven”, zo reageerde de vijftiger voor de Tongerse rechter. “Hij sprong recht, ik heb hem geduwd en hij heeft zich dan gewoon laten vallen. Ik heb nooit zever gehad met de buren, er is altijd maar één iemand die klaagt. Ik heb hem persoonlijk nooit iets misdaan.” Ook de raadsman van de man stelt dat het spijtig is dat de aanklager zomaar het verhaal van het slachtoffer overneemt. Hij vraagt dan ook de vrijspraak op grond van twijfel.

Vonnis volgt op 2 mei.