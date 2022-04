Elke Appeltans: “Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar deze prestaties herhalen zal heel moeilijk zijn.” — © JH

In de eerste etappe van de Z-Tour in Lanaken stonden 696 paarden aan de start. De Kozense amazone Elke Appeltans drukte haar stempel op dit concours. Ze won maar liefst vijf springrubrieken. Een mooi verjaardagscadeau want de zelfstandige profruiter wordt donderdag 24 jaar.