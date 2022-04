De politie organiseerde zaterdag een controle op de Luikersteenweg in Sint-Truiden. Er was een positieve ademtest. De chauffeur moest zijn rijbewijs inleveren. Voorts waren er nog 57 onmiddellijke inningen en onder meer een pv voor een laagvlieger. De snelheidsduivel reed maar liefst 220 km/uur op een plaats waar 70 per uur de limiet is. De chauffeur moest zijn rijbewijs meteen voor twee weken inleveren. ppn