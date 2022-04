Man (35) riskeert 4 jaar cel omdat hij auto van voormalige huurster in brand stak

Een 35-jarige man uit Oudsbergen riskeert 4 jaar cel omdat hij samen met twee vrienden (23 en 26) de auto van een voormalige huurster in brand stak. “Ze had huurachterstand”, zo klonk het.

Op 22 augustus 2021 om 1.20 uur ’s nachts werd de auto van de vrouw op haar oprit in Oudsbergen in brand gestoken door de dertiger en twee vrienden. De mannen sloegen de achterruit van het voertuig stuk met een hamer en smeten een molotovcocktail naar binnen. “De brand is ontstaan ter hoogte van de kofferruimte”, aldus een aanklager voor de Tongerse rechter.

“Op camerabeelden was de auto van de dertiger te zien. We hebben dan op die piste verdergezocht.” Zo bleek dat het GSM-signaal van de man ook onder de mast gecapteerd werd op het tijdstip van de feiten. “Tijdens een huiszoeking vonden we dezelfde brandversnellers dan we in het uitgebrande voertuig terugvonden.”

Stalking en brandstichting

De man bekende de feiten en deed ook voor de Tongerse rechter zijn verhaal. “Ze had een huurachterstand van 5.200 euro. Uiteindelijk is ze verhuisd, maar acht maanden later had ze nog steeds niet betaald. Ik was de avond van de feiten op een feestje en had veel gedronken. Toen kwam het idee om tot bij haar te rijden.” De man overtuigde ook twee vrienden om samen met hem naar haar woning toe te gaan. Hun DNA werd teruggevonden op de hamer waarmee ze de ruiten van het voertuig insloegen. Ook zij geven de feiten toe. Ze riskeren elk een celstraf van drie jaar en een geldboete van 1.600 euro.

Verder zou de dertiger de vrouw ook maandenlang belaagd hebben door haar herhaaldelijk sms-berichten te sturen. Hij riskeert voor de feiten van stalking en de brandstichting 4 jaar cel en een geldboete van 1.600 euro.

Beledigde mannen

De advocaat van de dertiger stelt dat zijn cliënt mogelijks verliefd op haar was, maar dat ze hem heeft afgewezen. “Ik denk dat dit een verkeerd menselijk verhaal over gevoelens is. Het gaat over dronken mannen die zich geschonden voelen in hun emoties. Mijn cliënt voelde zich beledigd. Ik kan me daar iets bij voorstellen maar over wat hij gedaan heeft moet hij zich schamen.” Volgens zijn advocaat is het belangrijk dat de man een begeleiding volgt. Daarom vraagt hij een straf met gedeeltelijk uitstel onder strenge voorwaarden.

Geluk

Voor het slachtoffer wordt een moreel bedrag van 2.500 euro gevraagd. “De brand is gesticht vlakbij de woning waar ook haar dochtertje sliep. We mogen van geluk spreken dat de buurvrouw alles heeft opgemerkt en is komen kloppen. Een andere buurman is de brand beginnen blussen met een brandblusser. Dit had erger kunnen aflopen.” Voor het kind wordt een bijkomend bedrag van 1.000 euro geëist. “

Vonnis volgt op 2 mei.