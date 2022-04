Achterbouw gaat in vlammen op in As

Bij een brand ging maandag in de vroege ochtend een vrijliggende achterbouw van een huis aan de André Dumontlaan in As in vlammen op. De oorzaak is niet gekend. Niemand raakte gewond.

De brandweer van Genk rukte rond 6.45 uur uit nadat ze een oproep hadden binnengekregen over een woning die in lichterlaaie stond. Bij aankomst bleek het te gaan om de achterbouw van een huis op de André Dumontlaan in As. De vlammen sloegen op dat moment al uit het dak.

De brandweermannen konden voorkomen dat het vuur oversloeg op de rest van het huis, maar de garage werd wel volledig in de as gelegd. De garage werd ook als opslagplaats gebruikt. De oorzaak van de brand is niet bekend. Niemand raakte gewond. ppn/rdr

De garage werd volledig in de as gelegd. — © Roger Dreesen