Tadej Pogacar verkent daags na Ronde van Vlaanderen kasseien voor belangrijke Tourrit: “Hier kan je de Tour niet winnen, maar wel verliezen”

Hij lijkt geen genoeg te krijgen van de kasseien. Tadej Pogacar, zondag nog ijzersterk in de Ronde van Vlaanderen, dokkerde maandag alweer rond in Noord-Frankrijk. De Sloveen kwam er met het oog op begin juli alvast de vijfde Tourrit verkennen, die tussen Rijsel en Arenberg verreden zal worden. De etappe zal elf kasseistroken zal tellen. “Na gisteren besef ik dat Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo voor mij de moeilijkste monumenten zijn om te winnen”, vertelde Pogacar voor de camera’s van VRT.

De tweevoudige Tourwinnaar was zondag de sterkste man in koers in de Ronde van Vlaanderen, maar liet zich in de sprint aftroeven door Mathieu van der Poel en eindigde uiteindelijk pas vierde nadat hij ingesloten raakte. Voor de Ronde van Frankrijk geldt hij opnieuw als de te kloppen man.

“Mijn benen doen nog wat pijn van gisteren (zondag, nvdr.)”, zei Tadej Pogacar na zijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. “Ik heb niet te hard gereden tijdens de verkenning. Gisteren was voor mij een van de beste dagen op een fiets. Het geeft me vertrouwen voor de Tour en voor de komende jaren”

De tweevoudige Tour-winnaar verkende vandaag de kasseien van Parijs-Roubaix, omdat die deze zomer ook in de Tour op het menu staan. “Het is lastiger dan de Ronde van Vlaanderen. Hier is het meestal vlak, dat is anders dan gisteren. Het zal sowieso een hectische etappe worden, vooral ook omdat die etappe in de Tour gereden wordt. Ik kijk eigenlijk wel uit naar die etappe. Het kan verschikkelijk foutlopen of het kan wel oké verlopen. Hier kan je de Tour niet winnen, maar wel verliezen.”

In Roubaix moeten we de Sloveen (nog) niet verwachten. “Ik zal er ooit wel aan de start staan. Volgend jaar misschien nog niet, dat is nog te vroeg. Na gisteren besef ik wel dat Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo voor mij de moeilijkste monumenten zijn om te winnen.”

Het ritprofiel van de vijfde Tourrit van 6 juli 2022:

© Peter Malaise

© Peter Malaise