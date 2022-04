700 vrijwilligers ruimen zwerfvuil in Oudsbergse straten

Oudsbergen

Ruim 700 Oudsbergse vrijwilligers ruimden in maart in 231 kilometer aan straten zwerfvuil op. De gemeente zorgde voor opruimmateriaal, een verzekering en een vergoeding van 15 euro per opgeruimde kilometer voor de school of vereniging.

“Ook met dank aan de Mooimakers, de inwoners die zich engageren en ook door het jaar een woongebied proper houden”, zegt schepen Sara Nies. In de Lierstraat en langs de Weg naar Ellikom ruimden de leden van vzw Tandem en de Vredeshofjes zwerfvuil in en rond het woongebied. “Gelukkig vinden we elk jaar minder zwerfvuil”, zeggen de leden van vzw Tandem. “En dat is positief.” rdr