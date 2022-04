Tweejaarlijkse cultuurprijs met een jaar vertraging uitgereikt aan fanfare Sint-Ursula

Zutendaal

Op vrijdag 25 maart werd de twaalfde tweejaarlijkse cultuurprijs uitgereikt in het cultureel centrum van Zutendaal. Na een jaar uitstel door corona organiseerde de cultuurraad een geanimeerde avond waarop ook de winnaar bekendgemaakt werd.

De cultuurprijs werd dit keer gewonnen door de Koninklijke fanfare Sint-Ursula. Niet toevallig viert de vereniging haar 100-jarig bestaan. “Het is mooi om te zien hoe de fanfare er alles aan doet om dit stukje dorpsgeschiedenis levend en leefbaar te houden”, zegt schepen Eurlings. “Ook stellen ze alles in het werk om nieuwe leden aan te trekken. Er wordt ook meer een mix van hedendaagse muziek gespeeld. Al een eeuw lang is deze fanfare voor lokale muzikale talenten een ideale manier om zich te ontwikkelen en podiumkansen te krijgen.”

Door de cultuurprijs te winnen, deelt ook het team van de bonte avond mee in de prijzen. Dit evenement wordt namelijk ook georganiseerd door de Koninklijke fanfare Sint-Ursula. Hun 90ste voorstelling stond op het programma, maar helaas stak corona ook daar een stokje voor. geva