Leerlingen Kunstacademie tonen hun talent in de bib

Oudsbergen

De bib in Meeuwen zette zopas plaatselijke jeugdige helden in de kijker. “Het ging om leerlingen aan de Kunstacademie Noord-Limburg (KANL) die hier tonen waar ze goed in zijn”, vertelt schepen Ilse Wevers.

Deskundige van de bibliotheek Miet Stienaers kon wel genieten van de vele speelse woorden en aangename muzieknoten. “Stuk voor stuk talentvolle jongeren die de juiste gevoelens losweekten bij de vele aanwezigen”, vond Stienaers. “Sommigen brachten theater, anderen speelden gitaar. Ook het voordragen van gedichten, gekoppeld aan verhalen en toneelstukjes, maakte dat er samen met de muziek, het grote publiek een boeiende avond had.” rdr