De Crocs van Justin Bieber, een gouden gewei en een groene dino: de meest bizarre outfits op de Grammy’s

Terwijl muzikanten soms jaren spenderen aan het perfectioneren van hun unieke, kenmerkende geluid, is een gedenkwaardige look samenstellen voor een awardshow blijkbaar andere koek. Oordeel zelf wie mag gaan lopen met de prijs voor slechtst geklede artiest op de rode loper van de Grammy’s 2022.

Balenciaga Crocs en een knalroze muts … Wat ging er door het hoofd van Justin Bieber, vragen wij ons af.

© EPA-EFE

Vorige week op de Oscars werd de outfit van Billie Eilish door stylist Jody Van Geert al vergeleken met een vuilzak, maar deze outfit gaat nog wat verder.

© EPA-EFE

Yola in een paarse outfit die een van de stiefzusters van Assepoester op het bal van de prins niet zou misstaan.

© Jordan Strauss/Invision/AP

Deze modeflater van H.E.R. in de vorm van een gele en oranje jumpsuit zag eruit alsof ie was gerecupereerd uit het discotijdperk.

© EPA-EFE

Jon Batiste lijkt met dit pak van Dolce & Gabbana op weg te zijn naar het circus als harlekijn.

© AFP

Rapper Jidenna sloeg de plank mis met zijn op de jaren zeventig geïnspireerde outfit met een lange tuniek en uitlopende broek.

Jordan Strauss/Invision/AP — © Jordan Strauss/Invision/AP

Zalia had misschien een beetje spray tan kunnen gebruiken.

© AFP

De Argentijnse zangeres Maria Becerra droeg een gebreide jurk die meer op een knutselproject leek dan een designjurk.

© AFP

Alisha Gaddis verlegde de modegrenzen iets te ver met dit hoofddeksel van gouden takken.

© EPA-EFE

Tayla Parx in een felgroen tweedelig pak met spikes op haar armen, benen en rond haar nek. Want soms wil je eruitzien als een dinosaurus, blijkbaar.