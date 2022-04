Man slaapt roes uit in auto: politie Bilzen neemt positieve ademtest af

De politie arresteerde zaterdagochtend een man die gedronken had. De man lag in zijn wagen die geparkeerd stond in het centrum van Bilzen. Ongeruste buurtbewoners belden de politie omdat ze de man hadden gezien terwijl de motor van de auto al meer dan een uur stond te draaien. De inzittende legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren. Ze namen hem mee naar het bureau waar hij moest ontnuchteren. Omdat de man geen gelde verzekering kon voorleggen werd het voertuig getakeld.

Nog in Bilzen, op de Alden Biesensingel, haalde de politie zaterdagmiddag een getunede auto naar de kant. Deze lag 3 cm later dan vermeld op het montage-attest, de banden waren smaller dan de breedte van de velgen en de uitlaat, in het midden gemonteerd, was niet gekeurd. De politie liet daarop het keuringsbewijs inhouden. Voor de technische inbreuken schreven ze een pv. ppn