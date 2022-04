Student die zwangere vrouw verkrachtte krijgt vier jaar cel, deels met probatie-uitstel

De rechtbank in Antwerpen heeft de 19-jarige Ben C. uit Hove veroordeeld tot vier jaar cel waarvan de helft met probatie-uitstel. De student sleurde vorig jaar in Lint een zwangere vrouw van haar fiets en verkrachtte haar.

Ben C. kreeg van de rechtbank maandag vier jaar cel waarvan twee met probatie-uitstel. Hij moet zich aan de wettelijke voorwaarden houden en zich intensief laten begeleiden voor zijn problematiek met alcohol, seks en drugs. Hij krijgt ook een verbod om drugs te gebruiken en om alcohol te misbruiken. De rechtbank ontzette de student ook voor vijf jaar uit de rechten. Aan zijn slachtoffer en haar partner moet hij voorlopig ongeveer 17.500 euro schadevergoeding betalen.

De feiten waarvoor student Ben C. uit Hove terechtstond, vonden plaats in de vroege ochtend van 7 april 2021. Even voor 6u vertrok de 29-jarige J.H., op dat moment zwanger van haar tweede kindje, vanuit Lier met haar elektrische fiets naar haar werk. Ze reed via de fietserstunnel op de Antwerpsesteenweg. Daar kwam ze Ben C. een eerste keer tegen en sloeg hij haar op het achterwerk. “Vervolgens reed hij verder om haar een eind verderop op te wachten”, vertelde advocaat Hugo Coveliers tijdens de behandeling van de zaak. “Hij blokkeerde het fietspad en mijn cliënte sprak hem aan op zijn gedrag. Daarop gaf hij haar een vuistslag in het gezicht en sleurde haar van haar fiets.” C. probeerde de vrouw te verkrachten en dwong haar op handen en knieën, het slachtoffer bleef zich verzetten waarop hij zei: “Wees nu eens stil. Het kan hier op de makkelijke manier of op de moeilijke manier.”

“Doodgewone jongen”

Ben C., die na een lockdownfeestje bij vrienden zwaar dronken op de fiets was gestapt, probeerde slachtoffer J.H. alsnog te overmeesteren. Hij trok haar broek naar beneden en haalde zijn geslachtsdeel boven, maar hij kreeg door het overmatig drankgebruik geen erectie. “Hij heeft haar dan maar met zijn hand gepenetreerd, wat zo mogelijk nog vernederender was voor mijn cliënt”, aldus meester Coveliers. Tijdens het onderzoek verspreidde de politie een opsporingsbericht met een foto van C., hij bood zich vervolgens zelf aan bij de politie.

Door een straf deels met probatie-uitstel te spreken volgt de rechtbank de vordering van het parket en gedeeltelijk de vraag van advocate Christine Mussche om Ben C. een tweede kans te geven. “Hij is een doodgewone jongen die verschrikkelijke feiten heeft gepleegd. Het is geen excuus, maar hij was zwaar onder invloed van drank die ochtend”, had Mussche gepleit. “Daardoor had hij een black-out, waardoor hij zich niet bewust was van zijn daden. Hoe erg de feiten ook zijn, hij verdient gezien zijn jonge leeftijd een tweede kans in de maatschappij.