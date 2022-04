Quick Step-Alpha Vinyl trekt met vier Belgen en Cavendish naar het Circuit de la Sarthe

Yves Lampaert, Tim Declercq, Stan Van Tricht en Bert Van Lerberghe rijden in dienst van Cavendish. Voor onder meer Lampaert en Declercq is de extra competitie welkom. De twee zagen hun voorjaar verstoord worden door ziekte. Declercq kreeg na een coronabesmetting te maken met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Hij hervatte de voorbije week in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen na anderhalve maand rust. Het duo werkt nu toe naar Parijs-Roubaix (17 april).

Voor de Wolfpack wordt het de eerste deelname aan het Circuit de la Sarthe sinds 2003. “Dit kan een moeilijke wedstrijd zijn, mede door de smalle wegen en open velden”, blikte sportdirecteur Tom Steels vooruit. “Er wordt regen en wind verwacht en dat kan het zwaar maken. We moeten er ook rekening mee houden dat we met slechts vijf rijders starten. Maar we gaan ons best doen en proberen een ritoverwinning te pakken met Mark Cavendish.”

Het Circuit de la Sarthe start dinsdag en loopt tot vrijdag. De voorbije twee edities van de rittenkoers werden afgelast door de coronapandemie.