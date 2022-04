Help Haïti maakt en verkoopt paasstukken om plaatselijke bevolking te steunen

MAASMECHELEN

“Onze kinderen en ouders in Haïti lijden momenteel honger en hebben nood aan onze maandelijkse voedselpakketten”, zegt Bert Houben van Help Haïti Leven vanuit het land. “Want ook in Haïti heeft de bevolking het moeilijk”, zegt Els Peters uit Leut.

Na hun succesvolle kerstmarkt zijn de dames van de organisatie daarom bezig met het maken en verkopen van paasstukken ten voordele van Help Haïti Leven. “Nu de dagen langer worden en het weer warmer wordt, zijn we blij dat we weer buiten kunnen komen met onze acties”, klinkt het. “Dankzij onze vrijwilligers kunnen we bloemstukken, knutselwerkjes en allerlei snuisterijen aanbieden op onze lente- en paasmarkt in de parochiezaal van Leut in de Dreef op zaterdag 9 april. De opbrengst daarvan gaat volledig naar de mensen in Haïti.” jth