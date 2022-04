Lidl-supermarkt geblokkeerd voor de klanten uit protest tegen ontslag

Archieffoto: dit is niet de Lidl in Jambes. — © Hans Otten

“Midden maart is een werkneemster van de Lidl-winkel in Jambes ontslagen wegens een ernstige fout (dus zonder opzegvergoeding en met het risico om geen werkloosheidsuitkering te krijgen) na meer dan negentien jaar dienst... Haar fout? Een koekje, dat de uiterste verkoopdatum had overschreden, eten nadat ze zich niet lekker voelde in de magazijnen”, aldus de vakbond. Volgens Lesire weigerde het bedrijf “zijn standpunt te herzien”, ondanks een medisch attest.

De supermarkt in Jambes blijft maandag geblokkeerd voor de klanten. “We hopen dat deze actie toelaat om het overleg opnieuw te starten en gerechtigheid te verkrijgen voor de werkneemster, dat wil zeggen de re-integratie in het bedrijf”, besluit Setca.