Groep Intro wil mensen uit hun isolement halen met Buddy4you

Genk

Met dertig deelnemers en evenveel buddy’s stelde groep Intro het project Buddy4you voor in Genk. Daarbij gaan vrijwillige buddy’s op pad met een gekoppelde deelnemer om hen te helpen.

“Je kan een buddy worden vanaf 16 jaar”, vertelt Corina De Groen, die zelf ook actief is als buddy. “Er wordt gekeken naar je hobby’s en naar wat je interessant vindt. Deelnemers kunnen aangeven wat zij graag doen. Er wordt dan bij ons gezocht naar een goede match. Mensen kunnen dan samen leuke dingen doen en op die manier ook de taal leren of hun weg vinden, maar vooral ook een beetje uit hun isolement geraken. Deelnemers en buddy’s bepalen zelf hoeveel tijd ze erin willen steken en wat ze doen. We zijn geen hulpverleners, maar we kunnen in onze buddygroep wel problemen bespreken en mensen doorverwijzen naar instanties die professionele hulp kunnen bieden.” cn

Kandidaat-buddy’s of -deelnemers nemen best contact op met Groep Intro via 089/35.72.88