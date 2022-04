Zonhovense jongens verkopen zelfgebakken speculoos om Oekraïne te helpen

Zonhoven

Tuur, Christian, Jeff, Vince, Lennert en Wasim uit Zonhoven zijn afgelopen week enkele uren in de keuken gedoken. Ze bakten zelf speculoos om die vervolgens ook zelf te verpakken en huis aan huis te verkopen.

“Alles samen heeft dat 94 euro opgebracht”, vertellen de jongens. “Dat bedrag maken we over aan de actie Oekraïne 12-12. Zo worden vluchtelingen en mensen in nood geholpen. We vonden dat we zelf ook iets moesten doen, na onze examens. De verkoop ging ook heel vlot. Op korte tijd was onze voorraad helemaal uitverkocht. Hopelijk hebben we zo ons steentje kunnen bijdragen om de slachtoffers van de oorlog te helpen.” toro