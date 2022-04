Willemsfonds lauwert jonge dichters

Tongeren

De tweejaarlijkse poëziewedstrijd van het Willemsfonds is verbonden is aan de Euro-kartoenale. Het thema was: ‘Er is altijd een weg’. In totaal hebben 397 leerlingen uit 6 middelbare scholen deelgenomen. “Jullie hebben met taal gespeeld en de jury serieus aan ’t denken gezet. Poëzie lezen is meevoelen met het hart van de dichter. De jury heeft gekeken naar: de persoonlijke aanpak, de gelaagdheid in opbouw, de beeldspraak, het ritme, de originaliteit en het verrassende effect”, zegt voorzitter Pim Lakay.

De laureaten waren voor de 1e en 2e graad: Jasper Daemen (Viio), Xander Kuppers (SIBBO) en Annelien Wijnants (Viio). Voor de 3e graad: Estée Gilissen (Viio), Tuur Schoefs (Viio), Liene Thijs (Viio). diro