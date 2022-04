Goed opletten: er zijn weer paaseieren verstopt in Zonhoven

Wie goed uitkijkt in Zonhoven, kan ook dit jaar weer 27 paaseieren mét QR code vinden. Ze zijn verstopt bij de lokale handelaars.

Ook dit jaar organiseert Kiwanis Zonhoven immers weer een Paaseierenzoektocht in de gemeente. Indien je de QR code op de eieren scant met je gsm, weet je precies waar je het volgende paasei kan vinden. Er zijn bij de scans trouwens telkens leuke opdrachtjes, filmpjes, verhaaltjes en liedjes te vinden.

En natuurlijk is er ook dit jaar weer de brievenbus van de paashaas. Daar kunnen de kinderen hun formulier posten met de letters die ze moesten zoeken op de paaseieren. Het deelnameformulier werd eerder verdeeld in alle Zonhovense scholen. Volg intussen zeker de Facebook pagina van Kiwanis Zonhoven, want daar komen regelmatig foto‘s te staan van enthousiaste kinderen die de paaseierenzoektocht doen. Elk kind dat deelneemt maakt bovendien kans op een leuk paaspakketje. TR