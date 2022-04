Op deze troostplek kan je in alle rust mijmeren over verloren geliefden

Hoeselt

Zaterdag openden 150 Hoeselaren in Werm Troostplek Kruislinde. De halteplaats naast het fietsroutenetwerk is nu ook een mijmerplaats over verloren geliefden. Marc Hellemans: “We herdenken niet alleen Covid-doden. De troostplek is er voor ieder die iemand verloor en van wie ze geen écht afscheid van konden nemen. We denken dan aan een levenloos gebaard kindje, een naaste die omkwam in een ongeval, een vriend die onverwacht overlijdt… “. Troostplek Kruislinde is versierd met een metalen T‘roos’T. TroosT biedt de herinnering aan dierbare overledenen, de ‘roos’ die roest is een teken dat die herinnering leeft en levend blijft. FrPe