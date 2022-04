Al bij al werd er goed verdiend in de derde aflevering van ‘De mol’. De groepspot, vorige week nog een schamele 6.000 euro, werd zondagavond verdubbeld. Al had dat bedrag intussen nog veel meer kunnen zijn. Misschien daarom dat de mol zich nu schijnbaar gedeisd hield. Maar wie is hij of zij? Onze mol-watcher zet de theorieën op een rijtje.