Fina Vranken viert 104de verjaardag: “Ik geniet nog van elke dag”

Dilsen-Stokkem/Maasmechelen

In woonzorgcentrum ’t Kempken in Stokkem mocht Fina Vranken uit Lanklaar afgelopen vrijdag 104 kaarsjes uitblazen.

“Ik ben op 1 april 1918 geboren in de Boschstraat in Mechelen-aan-de-Maas,” vertelt de kranige 104-jarige. “Bij mijn geboorte was de Eerste Wereldoorlog nog niet ten einde. Mijn vader droeg me naar het gemeentehuis in Mechelen-aan-de-Maas en burgemeester Jozef Smeets heeft mij met een mooi handschrift ingeschreven in het bevolkingsregister.”

Fina huwde met Jean Klerkx uit Lanklaar. Samen kregen ze een zoon. “Helaas ontviel Jean mij al toen hij amper 28 jaar was tijdens de bevrijdingsdagen van de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Fina. “Ik heb vele jaren in Lanklaar gewoond, maar in 2001 koos ik voor woonzorgcentrum ’t Kempken in Stokkem. Ik heb het hier bijzonder naar mijn zin. Mijn verjaardagsmenu was de kers op de taart. Ik heb twee kleinkinderen, Ronny en Tanja Klerkx, en vier achterkleinkinderen. Die brengen mij regelmatig een bezoekje. Ik geniet ook nog van elke dag. Vandaag ben ik 104 en ik voel me in mijn nopjes. En volgend jaar word ik 105, daar teken ik voor.” mmd