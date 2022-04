Basisschool De Wijzer uit Wijer een weekje naar zee

Nieuwerkerken

Corona trok helaas een streep door de zeeklassen die Basisschool De Wijzer uit Wijer in 2021 had gepland. Maar dit jaar kon deze trip gelukkig wel doorgaan. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar trokken voor vijf dagen naar Nieuwpoort. “We hadden heel wat toffe activiteiten gepland. We trokken naar Sealife in Blankenberge en zagen de garnaalvissers aan het werk. Verder maakten we een zaklampenwandeling naar de pier van Nieuwpoort, en gaf een gids tekst en uitleg tijdens een strandwandeling. Ook de eerste Wereldoorlog kwam aan bod. Zo maakten we een boottocht op de IJzer en trokken we naar de Dodengang en de IJzertoren in Diksmuide”, zo blikt directrice Sonja Remels terug. “Alle leerlingen mochten gaan zwemmen in Sunparks in Oostduinkerke en we eindigden deze week aan zee met een spetterende fuif op de laatste avond. De slotsom: het was een week vol met onvergetelijke herinneringen waar de leerlingen nog jarenlang met veel plezier aan zullen terugdenken”, zo besluit de directrice. len