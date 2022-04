Gemeente plant boom voor 73 borelingen

Heers

De Gezinsbond Heers en de gemeente hielden onlangs hun zestiende babyboomfeest. “Dit was het eerste babyboomfeest sinds de coronacrisis uitbrak”, vertelt deskundige welzijn Tine Vanbrabant. “Elk gezin dat in 2021 een nieuwe spruit verwelkomde, mocht aanschuiven aan de feesttafels in De Bammerd. We hadden een 20-tal inschrijvingen. De ouders konden meteen kennismaken met enkele organisaties die ondersteuning bieden bij de opvoeding, zoals Gezinsbond, Kind en Taal en Opvoedingswinkel Haspengouw. Als cadeau kregen de kinderen een ‘boombox’, een speciale radio met licht- en geluidseffecten om hun zintuigen te prikkelen. Vorig jaar zijn er in Heers liefst 73 kinderen geboren of geadopteerd, voor al die baby’tjes plantten we een lindeboom die symbool staat voor vruchtbaarheid.” De ‘Samson’-boom, met de namen van de 73 nieuwkomertjes, kreeg een mooi plaatsje in het geboorteboombos naast de buitenschoolse kinderopvang. frmi