Waarom Belpop in Hamont-Achel punkers, Belle Perez en de worsten van de Romeo’s belicht

En toen was er niets meer is misschien wel het bekendste, zo niet het meest beruchte Nederlandstalige punknummer van de Lage Landen. Van De Brassers uiteraard, waarover al menig boek en beruchte documentaire werd gemaakt. Maar er is meer dan dat te vertellen. Veel meer. Dat krijg je als je freaks Jan Delvaux en Jimmy Dewit van Belpop in de archieven laat duiken oan het k’noal.

De Brassers. — © RR

“Met bands als De Brassers en Struggler kan je uiteraard niet om de punkgeschiedenis van Hamont-Achel heen”, zegt Delvaux. “En van daaruit kan je dan allerlei lijnen en verbanden trekken. De Brassers deden in 1980 mee aan de Rock Rally. Humo-journalist Marc Didden - uit Hamont - had lovende woorden over voor De Brassers. Als mede initiatiefnemer van de Rock Rally is er volgens mij altijd een voorronde geweest in Hamont. Met acts als Whispering Sons en Portland die daar in het prille begin te zien waren. Er was ook de gitarist van De Brassers, Marc Hasevoets, een leraar op het middelbaar die Stijn Meuris en de mannen van The Romans met het muzikale virus besmette.”

Belpop zou Belpop niet zijn als het ook compleet andere genres belichtte. “De vroegere stadssecretaris van Hamont bleek een belangrijke tekstschrijver te zijn voor Helmut Lotti en Lisa Del Bo. En Belle Perez wordt gelinkt aan Pelt, maar ze groeide op in wat ze zelf ‘The Bronx van Hamont’ noemt.”

Belle van the block dus. Er is zelfs een eh… lange link met The Romeo’s. “In Hamont ligt Vanreusel, de fabrikant van frituursnacks. De Romeo’s hebben veel platen verkocht, maar nog veel meer frikandellen van Vanreusel waar ze hun naam aan hebben gelinkt.”

We diepen nog even - puur om journalistieke redenen - de tekst van hun reclame op: Heerlijk gekruid, lichtjes pikant én goed voor 35 centimeter puur genot, een hele mond vol dus.

Kortom: Belpop Hamont-Achel wordt smullen. (cru)

Belpop Hamont-Achel, 15/4, Cinema Walburg (www.hamont-achel.be)