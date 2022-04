Leerlingen Klokschool bezoeken politie en brandweer

Kortessem

De leerlingen van het 5de leerjaar van VBS Klok in Kortessem brachten vorige week een bezoek aan het politiecommissariaat van politiezone Kanton Borgloon en de brandweerpost van de zone Zuid-West Limburg van Borgloon. Hier kregen de kinderen de kans om enkele workshops te volgen boordevol uitdagingen. Bij de brandweer gingen ze aan de slag met een brandslang, doofden we een vuurtje uit en namen ze een kijkje in een echte brandweerwagen. Vingerafdrukken onderzoeken, een cel bekijken, in uniform een protest handhaven, een alcoholtest uitvoeren,… Dit mochten ze allemaal bij de politie ervaren. “Een dikke pluim voor het brandweer- en politiekorps. Jullie hebben de kinderen een leuke, leerrijke en informatieve namiddag bezorgd”, besluiten de juffen van VBS Klok.(rapo)