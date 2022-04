Veertien gemotiveerde Riemstenaren beginnen aan Start to Run

Riemst

Gemeentelijk sportpromotor Jos Meers kan de komende tien weken rekenen op 14 enthousiaste Riemstenaren die - rustig opbouwend - van 0 tot 5 km willen joggen. “Daarmee is Start to Run ook dit jaar weer een succes”, vindt Jos. Zelf leidt hij de lessen elke dinsdag terwijl hij op donderdag kan rekenen op de hulp van Eddy van Joggingclub De Mergellopers. “De eerste lessen lopen we op de vernieuwde Finse piste rond Sporthal Op ’t Reeck, nadien volgen we een iets langer parcours in de omgeving. Naast de twee begeleide lessen verwachten we dat de deelnemers wekelijks ook één keer zelfstandig joggen”, aldus Jos. Oudste deelneemster Josiane (62) volgt Start to Run om haar conditie te onderhouden. Ze is bijzonder sportief en fietst, wandelt en tennist. Karlijn en haar schoonzus Anja willen graag wat meer bewegen om hun conditie aan te scherpen. “Joggen is goed voor lichaam en geest en werkt erg ontspannend. Daarom doen we mee”, zeggen ze. (eva)