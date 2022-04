Leerlingen helpen paashaas zoeken naar verloren eieren

Borgloon

Net voor de paasvakantie begon, trotseerde de paashaas het gure weer om de leerlingen van de Vrije Basisschool in Borgloon ter hulp te roepen. Per leerjaar trokken de kinderen erop uit om de gouden paaseieren te zoeken die de paashaas verloren had. Koude handen en voeten beletten de leerlingen niet om de eieren op het uitgestippelde parcours te vinden. De paashaas was de kinderen erg dankbaar en schonk hen als beloning een zakje gevuld met lekkere chocolade paasfiguurtjes. Samen werden voeten en handen terug opgewarmd in de klas. De Paashaas gaf voor zijn vertrek - hij had nog veel werk voor de boeg voor Pasen - een afscheidsknuffel. rudc