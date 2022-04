Coach Sofie demonstreert pilates in dansstudio Katan

Houthalen-Helchteren

Donderdagavond vond er in dansstudio Katan op de Koolmijnlaan in Houthalen-Helchteren een demonstratieles pilates plaats, een fitnessmethode die het lichaam in balans brengt.

“De spieroefeningen zorgen voor een betere lichaamshouding”, zegt coach Sofie Aerts. “Veel mensen belasten te zeer hun rug en nek. Wij leren je bewuster omgaan met je lichaam.” Deelneemster Hilde Peeters was een en al enthousiasme. “Ik volg dit nu al twee jaar”, zegt ze. “Het is een arts die mij na mijn kankerbehandeling aanraadde pilates te volgen. Ik versterk hiermee mijn spieren. Ik doe het niet voor een strak kontje of een platte buik. Ik voel me nu gewoon beter in mijn lichaam.” Coach Sofie kan het niet alleen vrouwen, maar ook mannen aanraden. “Zoals wielertoeristen bijvoorbeeld”, besluit ze. jli

info: hallo@dansstudiokatan.be