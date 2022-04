De best dressed op de Grammy’s 2022: zeg het met fuchsia of zwart

Dankzij de inspanningen van toegewijde stylisten en make-upteams waren er op de rode loper van de Grammy’s 2022 veel stijlvolle looks te zien bij de artiesten van de internationale muziekwereld. Dit waren de best geklede sterren van de Grammy’s.

Dit jaar waren fuchsia en zwart ruim vertegenwoordigd op de rode loper.

Zo zagen we Lady Gaga in prachtig retro-glam. Deze zwart-witte asymmetrische jurk is perfect gestyled met een grove halsketting en Gaga’s blonde lokken in een opgestoken kapsel.

© REUTERS

St. Vincent in een glanzende jurk met ruches van Gucci.

© REUTERS

Chrissy Teigen – de echtgenote van zanger John Legend – was de koningin van het bal in deze sprookjesachtige baljurk van Nicole + Felicia Couture.

© REUTERS

© REUTERS

Dua Lipa weet hoe ze een gedurfde entree moet maken op de rode loper in een prachtige zwarte vintage Atelier Versace-japon die ze combineerde met accessoires van Bulgari High Jewelry.

© REUTERS

Rachel Zegler schittert in een chique golvende grijze jurk van Dior Haute Couture.

© REUTERS

Saweetie zag er prachtig uit in Valentino met een laag uitgesneden top met een bijpassende rok en lang handschoenen.

© Jordan Strauss/Invision/AP

Olivia Rodrigo droeg een zwarte en paarse laag uitgesneden jurk van Vivienne Westwood. De 19-jarige zangeres won een Grammy voor Best new artist, Pop solo performance en Best pop vocal album.

© AFP

Carrie Underwood droeg een indrukwekkende gouden Dolce en Gabbana-baljurk met een met kristallen afgezet lijfje.

© AFP

Addison laat zien dat simpel ook beeldschoon kan zijn in een zijden jurk van Nili Lotan.

© AFP

BTS bewees nog maar eens waarom ze de best geklede en meest op elkaar afgestemde boyband zijn en waren van top tot teen in Louis Vuitton gehuld.