Twee topmannen PostNL blijven toch in de cel na beroep van arbeidsauditoraat tegen vrijlating

Van Rillaer en De Bruin blijven dus minstens veertien dagen langer in de cel, tot de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich opnieuw over de zaak buigt. Advocaat John Maes, die operations manager John de Bruin bijstaat, reageert kort. “Ik neem akte van de beslissing van het arbeidsauditoraat, zij hebben het recht om in beroep te gaan”, zegt Maes. “Ik betreur deze beslissing, maar ik heb daar geen invloed op. Ik bereid me nu voor op de zitting van de KI, die binnen ten laatste vijftien dagen moet plaatsvinden, waar ik mijn cliënt opnieuw zal bijstaan.”

LEES OOK. En plots hebben we het weer over koppelbazerij

De drie werden maandag opgepakt en dinsdag aangehouden na een inval in drie depots van PostNL. Van Rillaer werd vrijdag door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. De twee andere mannen kregen geen voorwaarden opgelegd.

De arrestaties werden verricht in het kader van een al langer lopend onderzoek naar PostNL. Het Nederlandse postbedrijf kwam vorig jaar al in het vizier van het gerecht, nadat er bij inspecties aan depots herhaaldelijk inbreuken werden vastgesteld bij de pakjeskoeriers, die niet rechtstreeks voor PostNL werken, maar zijn zelfstandige onderaannemers of in dienst bij een onderaanneming. Het ging onder meer over zwartwerk en de tewerkstelling van mensen zonder papieren.