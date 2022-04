Hasselt

Maandagochtend is het kruispunt van de Diesterstraat met de Groene Boulevard in Hasselt hermetisch afgesloten. Wie met de auto de stad uit wil, moet rechtsaf via de langsweg, en een ‘u-turn’ maken om op de kleine ring te geraken. Zo komt een eind aan het kruispunt van 1.000 pv’s’.