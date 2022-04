Jeugd en Muziek eert overleden dirigent met fotoboek

Hasselt

Tijdens het lenteconcert van het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek in het CCHa heeft violiste Maria-Laure Custers samen met enkele andere leden van het orkest een gedenkboek overhandigd aan Marjolijn Vanmechelen, de weduwe van Dirk Decaluwe. “Dirk is jarenlang onze fantastische dirigent geweest”, zegt de voorzitter van het oudercomité Roger Custers. “In maart 2020, net voor het uitbreken van de coronapandemie, is hij overleden en daardoor hebben we geen afscheid van Dirk kunnen nemen. Daarom heeft Marie-Laure het initiatief genomen om een fotoboek over onze betreurde dirigent samen te stellen.” Tijdens het eerste deel van het concert presenteerde zijn opvolger Wouter Lenaerts ook een diareportage over dit fotoboek.” raru