Wim de walvis of liedjes van Cohen: voor deze aparte voorstellingen reserveer je best nu al

Familie: voor de allerkleinsten

Ze willen het geen festival noemen, maar het lijkt er toch wel hard op. Onder de titel Kruimeldieven programmeert Cultuurcentrum Hasselt een weekend lang voorstellingen voor baby’s, peuters en kleuters. Een jaar of drie is de maximale leeftijd. De organisatoren kozen voor producties waarbij de kinderen en hun ouders letterlijk opgaan in de vertoning, zoals in Woosh (foto) van Het Laagland. (agr)

© foto: Moon Saris

Kruimeldieven, op 30/4 en 1/5, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Theater: Wim waant zich een walvis

Wim Opbrouck herkent zich in een bultrug, de diva van de oceaan met een hart van tweehonderd kilo. Hij schreef zelf de tekst vanuit het perspectief van de walvis. Hij spreekt, beweegt en ademt, zingt en danst zoals alleen walvissen dat kunnen. Met een verteller en twee muzikanten is deze mysterieuze voorstelling vooral helend. (agr)

Ik ben de walvis, Wim Opbrouck, op 13/5 Muze Heusden-Zolder en op 14/5 cc Lommel. Info: www.tegek.be

Klassiek: piano en strijkers

Dat een piano en drie strijkers mooi samen klinken, bewijst het rijke repertoire aan pianokwartetten. Het Duitse Fauré Quartett blinkt al een kwarteeuw uit in het genre. Beroemd om hun doorleefde, maar waar nodig ingetogen vertolkingen, brengen ze naast werken van Johannes Brahms en Gabriel Fauré ook een zelden uitgevoerd pianokwartet van Gustav Mahler. (agr)

Fauré Quartett, op 5/5 om 20.15 uur, Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be

Concert: liedjes van Leonard

In de jaren tachtig en negentig werkte de Amerikaanse zangeres Perla Batalla, zowel in de studio als op het podium, samen met Leonard Cohen. Hij moedigde haar aan om later solo-cd’s te maken. Met dit programma brengt ze een eerbetoon aan haar vriend en mentor. Ze wisselt zijn klassiekers en minder bekende songs af met persoonlijke anekdotes en uniek beeldmateriaal. (agr)

House of Cohen, Perla Batalla, op 12/6 om 20.15 uur, C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

Theater: busrit van zaal naar zaal

Met de bus van theater naar theater, onderweg een maaltijd en na afloop een borrel. Klassiekers vormen de rode draad door deze bijzondere cultuurtrip. Shakespeare is nooit ver weg in Koningskloote van De Ploeg, Ensemble Leperello combineert muziektheater met circus en Jeroen Lenaerts (foto) brengt Houtekiet van Walschap tot leven met het mandolinekwartet MANdolinMAN en elektronicacrack Mathijs Bertel. (agr)

Trilogie, De Klassiekers, op 24/4 vanaf 10.30 uur, De Adelberg Lommel, Palethe Pelt en Dommelhof Pelt. Info: www.palethe.be, www.ccdeadelberg.be