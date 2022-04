Sint-Truiden wil alle kinderen met volle brooddoos naar school sturen

SINT-TRUIDEN

In de meest recente cijfers over kinderarmoede die in juli 2021 werden gepubliceerd, werd in Sint-Truiden een stijging van 4% opgetekend. De scholen gaven aan dat ze regelmatig te maken kregen met ongezonde maaltijden of brooddozen die niet of onvoldoende gevuld waren. Via het onlineplatform Brood(doos)nodig kunnen bedrijven, zelfstandigen, handelaars of burgers bedragen doneren aan scholen of aan één individuele school. In ruil daarvoor ontvangen ze een fiscaal attest. De scholen kunnen de gift alleen gebruiken om gezonde voeding aan te kopen. De problematiek houdt ook het zorgbedrijf bezig. “Ook wij bekijken wat mogelijk is om samen met de scholen een einde te maken aan de lege brooddoos’, voegt OCMW-voorzitter Pascal Monette toe. “In een aanvullend project willen we de scholen bijvoorbeeld gaan voorzien van brood en beleg.” (jcr)