Leerlingen Mosa-RT recycleren kaarsen met leeronderneming MINO

Maaseik

In het begin van het schooljaar startten de 15 leerlingen van 6AT van Mosa-RT met hun leeronderneming MINO. Met het thema recyclage in het achterhoofd fabriceerden ze nieuwe kaarsen met de overgebleven was van oude opgebrande exemplaren. Met een andere onderneming, SJ-Manufacturing van de metaalafdeling, ontwierpen ze een originele flessenopener en decoratieve wijnstoppen.

De zes medewerkers en hun leraar stonden al twee keer op de wekelijkse markt van Maaseik. “Om de onderneming te kunnen opstarten, verkochten we aan onze ouders en sponsors 61 aandelen met een waarde van 10 euro”, zegt Thibault, de CEO van de onderneming. “De zaken draaien uitstekend. We hopen op het eind van het jaar onze aandeelhouders een mooi dividend te kunnen uitbetalen.” roma