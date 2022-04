Drie winnaars van Groene Pluim zorgen voor een duurzame wereld

Beringen

Afgelopen week werden meer dan 1600 stemmen uitgebracht voor de Groene Pluim. Nele Van Dingenen en Ellen Princen winnen de Groene Pluim in de categorie ‘Personen’, school Straf! is de laureaat in de categorie ‘Verenigingen/non-profit’ en Out of Use is de winnaar in de categorie ‘Ondernemingen’. De laureaten kregen een kunstwerkje van Atelier Gwen Rotsaert. De Groene Pluim is een initiatief van Groen Beringen en zet initiatieven in de kijker die zich in het voorbije jaar onderscheiden hebben door een duurzaam, ecologisch en/of sociaal engagement.

Nele van Dingenen en Ellen Princen hebben de eerste plantenbib in Beringen opgericht: Hakuna Maplanta. Hier kan je in ruil voor stekjes, zaadjes of een kleine donatie een plantje uit het plantenkastje gaan halen. De school Straf! kreeg een Groene Pluim omdat de leerlingen regelmatig op pad gaan om zwerfvuil op te rapen. Out of Use verdient de Groene Pluim omdat ze elektronische apparaten klaarmaken voor hergebruik of recyclage. Met een deel van opbrengst hebben ze in samenwerking met Natuurpunt ook al 1 hectare bos aangeplant. zb