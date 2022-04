Rotary Club Lanaken-Maasland viert 20-jarig bestaan

Lanaken

De Rotary Lanaken-Maasland vierde zaterdag zijn 20-jarig bestaan in domein La Butte aux Bois in Lanaken. “Dit is zeker een nieuwe mijlpaal in ons bestaan”, zegt co-voorzitter Wim Sanders. “Onze Rotary brengt mensen bij elkaar die zich inzetten ten behoeve van de minderbedeelden.”

De gastsprekers drukten hun felicitaties uit aan de leden van de Rotary Club en benadrukten hun tomeloze inzet voor verschillende goede doelen en hartverwarmende initiatieven. “We werken nu aan de hulpprojecten voor de vluchtelingen uit Oekraïne”, klinkt het. “In samenspraak met de gemeente gaan we hen steun bieden. Denk bijvoorbeeld aan kledij, tolken en geneesmiddelen. De acties komen goed op gang.” Na het uitdelen van de bloemen brak het feestgedruis los. joge