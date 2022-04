Makelaarsbijdragen in Belgisch profvoetbal op laagste niveau sinds 2017

Het record werd in maart 2019 bereikt. In de twaalf maanden voordien werd er toen 48,6 miljoen euro aan makelaarsbijdragen betaald. Een jaar later zakte dat bedrag reeds naar 46,1 miljoen euro, vorig jaar kwamen de profclubs op 37,9 miljoen euro uit. Op zich niet verwonderlijk, want vanwege de coronacrisis waren er minder transfers en kozen clubs vaak voor uitleenbeurten.

Op het vlak van makelaarsbijdragen blijft Anderlecht op nummer één staan, met 4,3 miljoen euro het voorbije jaar. Sinds de aanstelling van het nieuwe management bij paars-wit zijn die wel al gedaald van 7,3 miljoen (2020-2021) naar 4,3 miljoen (2021-2022). De ploeg sleurt nog forse afbetalingen uit het verleden mee.